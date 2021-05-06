30多歲華航機師（案1153）在4日確診，曾在自主管理期間至酒吧和餐廳用餐，引起民眾關心，甚至傳出案1153是女主播虞承璇的老公，對此，虞承璇今在臉書發文澄清，她的老公的確是華航機師，但絕對不是疫情新聞的主角，而她沒出現在主播台也不是被匡列隔離，只是合約到期，決定休息一段時間而已，他們沒事，請大家放心。

女主播虞承璇今（6日）在臉書發文表示，上午接到一通很驚嚇的電話，是一名記者打來說接到爆料消息指稱，她的先生就是那位30多歲確診的華航機師，因此她也被匡列隔離，所以才會突然消失在主播台上。

虞承璇指出，她的先生是30多歲，也是一名華航機師沒錯，但「絕對不是」疫情新聞事件的主角，他非常健康平安，今天也有照常出勤上班；不過，她消失在主播台也是真的，但是因為她與公司的合約到期了，並提出希望從4月30日開始休息一段時間。

虞承璇說，謠言止於智者，三分真、七分假的內容拼湊出煞有其事的爆料，但她和先生都沒事，請各位放心。

鄭重澄清❗️我沒有被隔離❗️❗️ 上午接到一通很驚嚇的電話，是一位記者打來的，說接到爆料消息指稱：我先生就是那位30多歲確診華航機師，所以我也遭受波及、被匡列隔離了，才會突然消失在主播台，已消失超過一週。我震驚之餘，想說的是： 1. 我... 由虞承璇發佈於 2021年5月5日 星期三

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(中時新聞網)