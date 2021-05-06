花蓮知卡宣森林親水公園夏日戲水活動今年預計在7月10至8月29日舉行，花蓮縣政府原定在去年酌收入場費用，增加財源來維護設施，卻因疫情喊卡，今年原本可望收費，但園區目前正進行重塑改造計畫，縣府擔心影響民眾戲水興致，再度決定暫緩收費，並強調明年一定會收費。

知卡宣森林親水公園自從2014年開始設置清涼刺激的戲水遊戲設施後，每年總是吸引大批遊客，去年暑期入園人數更創下有史以來的最高23萬人次紀錄，由於公園的戲水設施皆免費使用，縣議會農業小組前年審查縣府總預算時，附帶決議應採收費制，增加財源供活動品質與設施安全維護使用。

經農業處研議討論後，去年原本將進行入場收費制度，卻因疫情突然喊卡，如今，今年夏日戲水活動將在7月初開跑，農業處今天在縣議會第19屆第5次定期會上說明工作進度時並未提及收費計畫，縣議員笛布斯.顗賚也要求處長吳坤儒進一步說明。

吳坤儒說，目前正在進行「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」，共融設施的部分也進行細部討論，研議相關工程分批進行，並在6月上標，預計7月底前完成招標，由於卡在戲水活動期間，擔心造成民眾使用上的困擾，因此原定酌收費用的計畫今年也會先暫停，明年夏日一定會收費。

「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」整體經費共7500萬元，縣府預計在公園內增設4座不同主題的共融遊戲場、改善無障礙步道及景觀營造等，吳坤儒強調，無障礙空間是這次改造重點之一，會多加留意走道的平坦度，並額外整理周圍的閒置空間作為保種圖書館及野菜學校基地。

由於活動期間，停車位總是一位難求，吳坤儒也說，今年已和旁邊的營區商量借用停車場供民眾使用，同時也會加強單向進出的交通控管及噪音擾民的問題。

(中時 )