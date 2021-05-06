歐陽龍、傅娟生了3個女兒妮妮、娜娜與娣娣，且姑姑也是圈內名人，三姊妹出身演藝世家，如今是兩岸最知名的星二代姊妹花，家裡三個姊妹都進了演藝圈發展，其中，歐陽娜娜這些年直接將事業重心全擺在大陸，是三姊妹中人氣及知名最高的，但以精緻美貌與少女特質聞名的她，最近屢被拍到未修圖照片，最近她現身機場，被發現似乎身材腫了一圈，引發熱議。

今年20歲的歐陽娜娜，原本在音樂上有相當好的造詣，13歲時考上知名的美國柯蒂斯音樂學院，但她選擇休學後轉型當藝人，發展了5年闖出知名度，在18歲才又入學美國波士頓伯克利音樂學院，為了學業在美國、大陸兩邊跑，去年開始因為疫情，讓她得以長時間留在大陸，經常出演節目、活動，拍出許多美照，但也被拍到許多平時未經修圖的「生圖」。

歐陽娜娜近日被拍到現身機場，未修圖顯得身材臃腫了些，且身形呈現五五身狀態。(取材自微博)

日前歐陽娜娜嘗試大挑戰，人生第一次接內衣品牌代言，更親自參與商品設計，採取與品牌聯名的形式發表新品，宣傳廣告曝光後，尺度有別以往，因而被封為「歐陽辣辣」，而上個月底，她的工作室公布一組美照，只見她穿著米白色改良式平口西裝裙，大秀性感鎖骨與香肩，還微露胸前事業線，被讚美得不像話。

而這樣的照片，通常是有專業團隊幫忙精修後的成果，不料西裝裙美照貼出後2天，歐陽娜娜被粉絲目擊現身機場，她戴著透明粗框眼鏡與花花口罩，身上穿得休閒，是一身白的名品運動服，而因為是現場照，加上服裝寬鬆，娜娜顯得臃腫了不少，連體型都變成五五身，又引發網友討論，直呼「生圖就露餡」、「這是腫了一圈」。

(中時新聞網)