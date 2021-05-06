星座運勢網站「星座巫師」分享，金牛座、巨蟹座、摩羯座婚後生活很穩定，可說是十二星座中離婚率最低的三個星座，他們在婚後願意承擔責任，對另一半又很體貼，和他們結婚根本就是幸福的保證，不太會有想要離婚的念頭。

▍1.金牛座

金牛座的性格比較保守，往往在戀愛的時候，就以相守一輩子為前提認真對待，因為他們面對感情很認真，所以也比較容易遇到正桃花，不太會被爛桃花纏身。金牛座對情人很包容，只要不要碰到他的底線，基本上怎麼惹他生氣他也會主動求和、不斷原諒，不太會和另一半產生難以彌補的裂痕。婚後的金牛座會為了家庭努力賺錢，希望讓家人的生活越來越好，和金牛座結婚簡直就是幸福的保證。

▍2.巨蟹座

巨蟹座很重視另一半，又很戀家，婚後會全心全意經營家庭，一生一世守護著伴侶，當他們認定一個人，就是要牽手一輩子，除非對方主動甩開巨蟹，他們才願意離開，還要花很久的時間復原。婚後的巨蟹很溫柔，願意包辦家事，有了孩子後會讓巨蟹的責任心大爆發，選擇這樣的巨蟹很難會興起想要離婚的念頭。

▍3.摩羯座

摩羯座的戀愛很平淡但是很長久，只要能夠度過磨合期，感情就能穩定發展，當摩羯座認定一個對象，會想要照顧對方一輩子，他們可靠又踏實，願意扛起經濟、生活的責任，是另一半溫暖的避風港。摩羯座很冷靜，就算爭吵的時候依然不會發火，和他在一起的每一天都覺得踏實又幸福，根本不會想要離婚。

(中時新聞網)