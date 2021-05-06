前國安局上校出納組長劉冠軍在民國89年涉嫌A走國安局「 奉天」、「當陽」專案利息1億9千萬後人間蒸發，情治單位追緝多年仍無下落。國安局今年重新調查發現，劉冠軍當年帶走並將赴對岸的奉天、當陽與明德三項專案竟然屬於絕對機密等級，因此重起爐灶偵辦，依最重死刑的「投敵」等罪法辦，高檢已依投敵罪發布通緝中，國安局今(6日)上午表示，劉涉犯外患等罪，嚴重影響情報工作，危害國家安全甚鉅，力挺檢方偵處作為。

國安密帳案最早起緣於十一年前 前國安局組長劉冠軍貪汙案，在檢調介入偵辦下，逐漸揭開密帳中「 奉天」、「當陽」專案神秘面紗。

國安局前上校出納組長劉冠軍，是前憲兵司令孟述美的女婿，因在民國89年7月，私存及匿報「奉天專案」、「當陽專案」利息1億9千多萬元炒股票，兩個月後劉棄職潛逃，引發軒然大波。

89年3月，調查局接獲銀行通報，指稱有「劉治平」者有異常 大筆資金通匯，同年五月，調查局派員查訪，發現「劉治平」是國安局官員，國安局因擔心調查局調查會讓奉天、當陽等國安密帳曝光， 因此婉拒調查，國安局內部調查後以該資金是劉個人理財所得結案。

同年七月，立委爆料揭發此事，國安局及劉冠軍都否認不法，9月26日檢調首度搜索國安局，才發現劉冠軍及「劉治平」是同一人。

國安局當時因擔心劉冠軍案使國安密帳曝光，對劉冠軍極力迴護， 還同意劉請假。後來檢調才發現，劉冠軍早在檢調搜索國安局前，已在9月3日偷渡出境抵達大陸福建省。

當初檢調在劉冠軍案爆發、逃亡，都不知道劉冠軍侵吞國安密帳 「奉天專案」、「當陽專案」，直到九十二年，有不明人士打著劉冠 軍名義，以ＣＦ記憶卡向媒體及立委散布「奉天」、「當陽」等機密 專案內容，檢調才恍然大悟。

台北地檢署在針對劉冠軍案進行調查後，逐步發現國安密帳中的重重疑點，後來經過特偵組的偵辦，案子延燒到前總統李登輝涉案，此為檢調始料未及的結果。

國安局對此特別發表聲明表示，查劉冠軍因侵占鉅額公款等犯行，於89年間潛逃至大陸地區，前已由臺灣士林地方檢察署通緝在案。國安局經蒐集有關事證，認其另涉有陸海空軍刑法第24條第1項「投敵罪」等罪嫌，爰依法向臺灣高等檢察署告發，案經該署偵處後發布通緝。

國安局強調，劉員涉犯外患等罪，嚴重影響情報工作，危害國家安全甚鉅；本局尊重檢方各項偵處作為。

(中時新聞網)