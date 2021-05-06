運動用品製造商愛迪達（Adidas）已啟動旗下Reebok品牌的標售，安踏體育與李寧據傳將提交收購要約。但出售案或將因圍繞新疆勞權爭議的政治紛爭，而受到影響。

路透引述三名消息人士表示，愛迪達在2006年以38億美元買下美國運動品牌Reebok，以助其與耐吉（Nike）一較高下，但Reebok績效低迷促使投資者頻頻呼籲愛迪達出售該品牌，目前預計Reebok售價僅為12億美元左右。

消息指出，愛迪達已要求在下週提交第一輪出價，安踏體育與李寧據傳將提交標購要約，韓國的Fila與美國的Wolverine也可能投標。

消息人士表示，包括TPG資本、Sycamore、Cerberus與Apollo在內的金融投資者也可能加入這場競爭，因為他們看中Reebok業績好轉的潛力。Reebok於2021年料將虧損，而2022年核心獲利估計略微增長。

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