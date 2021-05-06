雙王今（6）日股價雙雙不支，權值王台積電（2330）持續回測底部，股王大立光（3008）蒙塵退居股后、股價並跌破3千元整數關卡，而近來紅透半邊天的航海王、貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615），衝高後都被當沖客摜賣翻黑，籌碼不安定形成股價最大的障磚，市場群龍無首，台股早盤由紅翻黑，萬七大關再度得而復失。

此外，面板股今天也是殺聲隆隆，面板三虎同步大跌5～10％之間，彩晶跌勢最深，一度摜殺至跌停21.15元，友達及群創都跌約半根跌停，光學鏡頭雙雄大立光及玉晶光等走勢也疲軟，造成光學類股指數今天跌逾2％，是各類股中表現最弱勢族群。

金融股今天扮演台股最大政策護盤指數，由於金融股具有高殖利優勢，且也是政策最佳護盤工具，近日大型金控股輪翻上揚，今天由上海商銀領軍，長榮集團的中再保，以及永豐金、中信金、元大金、國泰金等，均維持榮面。

(工商 )