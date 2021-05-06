深圳證券交易所5日晚間發布報告表示，截至4月30日，共有2,421家公司披露了2020年報，2020年淨利潤增幅高達38.6％。其中，生物醫藥行業淨利年增近一倍，在利潤增長中貢獻最大，機械設備、有色金屬等中上游行業淨利潤增幅同樣較大。

路透引述「深市上市公司2020年報實證分析報告」表示，2020年第一季淨利潤增長87.1％，剔除基數影響，兩年平均增長18.6％，持續向好的趨勢更明顯、動力強勁。

報告顯示，2020年深交所上市公司實現淨利潤人民幣（下同）8,678.2億元，年增38.6％。其中，六成公司利潤正增長，近四成公司利潤增長30％以上，共436家公司翻倍增長。

主板公司於2020年實現淨利潤7,403.1億元，年增37.9％。其中，萬科、濰柴動力、格力電器和比亞迪等18家公司收入逾千億；海康威視等15家公司利潤超百億。

(工商 )