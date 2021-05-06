大陸「戲劇女王」趙麗穎在上月底閃電宣布，與大她9歲男星馮紹峰離婚，2年多的婚姻就此畫下句點，兩人各自發文「日子很長，過去很好，願未來更好」並標註對方，互相祝福，不過卻有網友勸趙麗穎復合緋聞男友陳曉，趙麗穎則懶理網友奇妙想法，她離婚後也都保持沉默，不過趙麗穎稍早則是在微博首發文、官宣擔任護膚品牌代言人，女神的工作室還加碼曬美照。

33歲趙麗穎在上月底宣布與馮紹峰離婚，對於外界揣測離婚原因，趙麗穎都保持沉默，她的微博也都沒有更新動態，不過趙麗穎（6日）稍早則在微博發文，官宣擔任護膚品牌的代言人，凍齡有術的趙麗穎還在宣傳照中大秀美肌，好膚質羨煞眾人。

趙麗穎離婚後首發文。（圖／取材自趙麗穎微博）

同時，今天還是趙麗穎出道15周年的日子，工作室就曬出趙麗穎一系列美照，只見她身穿綠色貼身洋裝和外套，衣服的貼身設計讓趙麗穎的纖細身材曲線全都露，工作室也感性發文：「十五載過眼匆匆，堅定當下的步伐，我們也永遠在望向更遠的地方」。

趙麗穎官宣恢復單身後，無端讓陳曉與趙麗穎的萬年緋聞再被提起，陳曉的微博還被網灌爆、勸他要追回趙麗穎，對此，趙麗穎和陳曉都懶理網友的奇妙想法，而陳曉的妻子陳妍希被問到此事時，她則大方表示，婚姻關係是她和陳曉兩個人的事「只要我們兩個好好的，不用理會其他事情」。

(中時新聞網)