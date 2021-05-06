今天大聯盟場上天使對決光芒，而這場比賽的焦點來到「二刀流」大谷翔平的身上，他今天不上場打擊，要以投手身份上場比賽，而今天他也繳出了好成績，總計5局84顆的投球，僅被敲1支安打沒有失分，並且飆出7次三振，美中不足的是投出6次四壞球保送，只能說大谷翔平的危機處理能力相當不錯，但仍在第6局連投2保送時被換下場，今天他的最快球速達99.8英哩(約160.6公里)。

Lol Shohei Ohtani literally does it all pic.twitter.com/GQxI5XCpMu — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 6, 2021

天使隊這邊在第3局打下分數，強打沃許(Jared Walsh)在隊友製造滿壘攻勢時選到保送，讓隊友回到本壘得到分數，也讓大谷成為勝投候選人，不過比賽到了7局上半風雲變色，光芒布蘭登羅(Brandon Lowe)在壘包上有兩人時一棒轟出中外野方向全壘打，這也讓光芒逆轉來到3：1領先，大谷翔平的勝投也隨之飛走。

Shohei Ohtani, 100mph Fastball & 77mph Curveball, individual pitches + overlay pic.twitter.com/NkcwoUrmlG — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 6, 2021

投完這場大谷翔平成績仍是1勝0敗，自責分率降到2.41，總計投18.2局就飆出30次三振，壓制力驚人，另外每局被上壘率是1.39，僅略高於生涯1.35一點。原本上一場比賽大谷翔平就要先發，但因為與水手三連戰最後一場挨了觸身球，當時對方快速球直擊大谷翔平右手肘，雖然有護具保護，還是痛到讓他蹲在地上喘氣，所以球團為保險起見延後他的先發，而就今天他的投球表現來看，球隊這個決定是相當正確的。

(中時新聞網)