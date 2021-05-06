陸男橡皮艇偷渡金門 海巡早就在岸邊等（海巡署提供）

海巡人員早就全副武裝穿好隔離裝備等著偷渡客上岸。（海巡署提供）

陸男攜帶的熟豬肉水餃隨即銷毀。（海巡署提供）

又見淘寶橡皮艇偷渡！上月30日，一名大陸福建男子偷渡台中港遭逮，自稱搭乘從淘寶買來的6萬元橡皮艇，橫越台灣海峽13小時到達。4日海巡又在金門逮到一名大陸偷渡客，同樣用網購來的橡皮艇闖關，不過該男全程遭岸際雷達鎖定，一舉一動全部錄下來，還沒上岸海巡已經在岸邊等他了。

海巡署第十二巡防區指揮部表示，5月4日凌晨4時50分，岸際雷達操作員於金門北面海域發現一可疑光點持續向岸邊靠近，與紅外線熱顯像操作員交叉比對後，確定該光點不是正常作業船隻，立即通報線上海巡艇及岸際巡邏人員展開岸、海勤務查緝部署。

5時53分，海巡查緝人員於三獅山岸際，成功緝獲1名企圖闖關的大陸籍男子，他用無動力橡皮艇划槳方式企圖偷渡上岸。經清查，該名江姓男子帶著1個行李廂，裡面物品包括行動電源2顆、手機2支、銀行卡2張、熟豬肉水餃16顆、工具刀。

海巡人員立即量測江男體溫，確定沒發燒就進行消毒作業，並將江男帶來的熟豬肉水餃進行銷毀。等江男完成隔離檢疫期滿後，後續依違反入出國及移民法、國安法等案進行遠距偵訊調查。

海巡署表示，金門地區毗鄰大陸地區僅一水之隔，以漁船或其它水上運輸工具非法接應入境金門地區，對邊境防疫管制形成極大挑戰，然海巡單位仍將秉持維護國境安全、保障國人健康之決心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，因而造成防疫破口。呼籲民眾若於海岸、海上地區發現任何違法情事，可撥打「118」服務專線，海巡署全年無休為您服務。

(中時新聞網)