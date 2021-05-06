臉書粉絲專頁「靠北長官」一篇貼文指出，高雄左營副供站的豬排外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國。國防部發言人史順文4日表示，外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國，此舉符合衛福部標示規定。對此，國民黨立委鄭正鈐翻出《進口貨物原產地認定標準》第七條規定，加工食品的重要製程或附加價值率超過35%，就可將加工地標示為原產地，不必再另行標示各原料的產地，痛批蔡政府用這招幫進口豬「洗產地」。

鄭正鈐昨日（5）在臉書發表文章《蔡政府幫美豬洗產地，搖身一變成為台灣豬》，內文指出，國軍被爆出有伙房使用包裝箱寫台豬、內容物卻標示為美豬的豬排產品，原來蔡政府幫美豬「洗產地」，再以台灣豬的外貌現身市場，美豬就變成了台豬。而國人卻在混亂與不確實的資訊中，不知道「非自願性」的吞了多少美豬。

鄭正鈐質疑，民眾擔心的不是美豬而是萊豬，蔡政府開放萊豬進口，不願標示萊劑，只標示產地的作法，不但推出一堆沒有公信力的豬肉標章，讓民眾難以辨識，也未見有所稽核。蔡政府口口聲聲說進口豬皆未含萊劑，但以「洗產地」的方式，混淆視聽，這豈非在扼殺民眾的選擇權，民眾又如何能吃得安心？今年以來進口豬已超過2.3萬公噸，但市面上盡是台灣豬標示，進口豬標示極為稀少，外界不斷質疑「消失的進口豬」去哪了？

針對進口豬產地爭議，鄭正鈐表示，按照現行《進口貨物原產地認定標準》第七條規定，加工食品的重要製程或附加價值率超過35%，就可以將加工地標示為原產地，不必再另行標示各原料的產地。而蔡政府就以此堂而皇之幫進口豬「洗產地」。按照農委會主委陳吉仲的說法，進口豬肉7成以上都流向肉品加工。所以進口豬肉並沒有消失，而是經過了肉品加工後，搖身一變成為「台灣豬」。而蔡政府堅持不肯標示萊劑，屆時萊豬恐將也會經由「洗產地」的方式，一起洗掉萊豬的身分。

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(中時新聞網)