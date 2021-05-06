瑞昱(2379)法說後，多家外資出具研究報告，看好其第二季營收、獲利將持續成長，故有日系、美系以及歐系等外資紛紛調高其目標價，瑞昱今股價開高震盪，收復500元大關，股價最高達521元，惟盤中在大盤翻黑衝擊下，漲幅收斂到1%附近，依舊逆勢抗跌。

日系外資表示，晶圓緊張恐一路燒到下半年甚至明年上半年，顯示晶圓代工成本還會持續提高，瑞昱有鑑於產能緊張，也將調整產品組合，看好瑞昱第二季毛利率有機會逾45%，目前看到瑞昱來自PC的營收貢獻持續上升，大多數PC網路晶片需求仍然非常強大，且在目前看到OverBooking(重複下單)的狀況是有限的，故一口氣將瑞昱目標價由410元調升到590元、維持買進評等。

美系外資表示，瑞昱法說會釋出客戶需求依舊非常強大的訊息，由於目前晶圓、封測的產能緊張，故瑞昱持續提升產品組合，選擇毛利率較高的產品為優先，在更好的產品組合下，將提高了盈利能力，故重申買入評級，將目標價提升到644元。

另一家美系外資則表示，瑞昱看好需求強度有可能延伸到明年上半年，但產品緊張問題恐在明年上半年也無法完全舒緩，在此背景下，瑞昱透過調整產品組合來發揮有限產能的優化，瑞昱也持續投入研發以推出新產品，展望第二季，瑞昱乙太網路、交換器、WiFi和BT(藍芽)的產品均持續強勁，預估其單季每股獲利有機會再成長到6.2元，將目標價由555元調升到580元，維持加碼評等。

歐系外資則表示，在產能有限下，瑞昱優先考慮利潤率更高的PC產品，預估瑞昱第二季營收季成長上看7%，毛利率也可望再成長到45%，今年隨著WiFi 6升級、藍芽產品、乙太網路以及交換器等需求持續強勁，加上2022年瑞昱有機會爭取到更多產能下，維持中立評等、目標價由530元調升到540元。

(時報資訊)