共同社今報導，在倫敦召開的七國集團（G7）外長會議5日(當地時間)發表聯合聲明，提出強調台灣海峽和平與穩定的重要性，敦促（中國大陸與台灣）和平解決兩岸問題。聲明並對人權問題和東海、南海局勢表示嚴重關切。此外還確認維持基於法治與民主價值觀的「自由開放的印度太平洋」。

聲明並支持台灣出席世界衛生組織（WHO）大會。據日本外務省透露，這是可確認範圍內的G7領袖及外長聯合聲明在2006年以來首次提及台灣問題。主張台灣是內政問題的中國大陸必將表示反對。日本首相菅義偉與美國總統拜登今年4月的聯合聲明中也寫明台灣，這是時隔約半個世紀日美領袖聯合文件再次寫入。

G7外長聲明對中國新疆和香港狀況表示擔憂，並就東海與南海局勢強調「強烈反對加劇緊張的單方面行動」。此外聲明對「破壞自由公平經濟體系的慣例」也表示關切，敦促中國建設性地參與基於規則的國際秩序。

對於北韓，聲明提出將繼續力爭實現大規模殺傷性武器和彈道飛彈完全且可驗證、不可逆的廢棄，並要求立即解決北韓綁架日本人問題。圍繞緬甸局勢，聲明譴責緬甸軍方發動政變，要求釋放被拘者並將權力歸還給民選政府。

聲明還譴責俄羅斯逮捕和關押反對派人士納瓦利內，對俄方向烏克蘭邊境增兵等「不負責任且招致不穩定的行動」表示關切。這次G7外長會議，印度太平洋地區的印度、韓國、澳洲等民主主義國家也以嘉賓身份出席了此次外長會議。

(旺報 )