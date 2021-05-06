查出案發前已喝酒！撞死母美髮師遭收押黃暐瀚憔悴回應 顏寬恒、江啟臣赴靈堂致意

知名媒體人黃暐瀚70歲陳姓老母，昨（5）日凌晨遭台中市一名30歲酒駕美髮師方男撞死，引發各界譁然，許多人也都紛紛向黃暐瀚表示關切，不過他今日受訪時強調「不再發表看法」，一切尊重檢方，全部交由檢警偵辦，目前將重心放在處理母親後事上，告別式正式訂於5月17日舉行。至於肇事駕駛方男，由於他車禍後未立即報警，反而因為想「收驚」前往超商買啤酒喝，有混淆警方調查、規避刑責之嫌，因此檢方昨晚將他依酒駕致人於死聲請羈押禁見，今早法院裁定收押禁見。

回顧案情，這起死亡車禍地點發生在東興路一段與樹義一巷路口，30歲方男疑酒駕黑色賓士車，行經東興路一段與樹義一巷路口時車速過快，撞上正在過馬路的黃暐瀚老母，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，理由是太過緊張，需要喝酒壓壓驚，直到喝完1罐啤酒才報警，疑似觸犯逃避酒駕之刑責，而警方到場後，他依規定等15分鐘進行酒測，最終驗出酒精值0.4mg/L。

由於賓士車撞擊力道過大，被害的黃暐瀚母親遭拖行超過50公尺，且頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。肇事者方男被帶回派出所，向警方表示要請律師，等律師到場後才願意接受偵訊，遇到媒體追問時，他否認肇事前有喝酒。

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然而針對本案，受害者家屬黃暐瀚今日受訪時表示，目前要忙著處理母親後事，不再發表看法，一切尊重檢方，案情部分全交由檢警偵辦。而黃母的告別式已安排在5月17日舉行。

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(中時新聞網)