國民黨昨天通過黨主席選舉作業細則、期程，明天將由祕書長李乾龍公告後，正式啟動改選程序。對於近日傳出黨中央一度想修改選舉作業細則「拉趙卡韓」，李乾龍今早怒斥「黨中央有人頭殼壞掉嗎？」這是有人刻意放話，「有可能是民進黨要見縫插針」，呼籲黨內要相忍為黨為國，不要被挑撥。

有媒體報導，在趙少康上周三到國民黨中常會演講的前幾天，一位副秘書長層級以上的國民黨黨務高層，銜命向趙傳達黨中央為促進黨內團結，正考慮主動放寬「黨主席選舉作業細則」，入黨滿1年才能參選黨職條款的限制；同時願意在5月5日中常會討論時，全力協調多數中常委支持新版本通過。此舉目的在於「卡韓國瑜」，但立即被趙少康識破，當場婉拒國民黨中央「遲來的善意」，且在中常會演講時公開表達不選了。

李乾龍上午表示，黨中央有注意到該則報導，但「黨中央有哪位副祕書長層級以上的人頭殼壞掉嗎？」真要選，就直球對決，沒必要亂放話，破壞黨內團結；他研判有人刻意放話，「有可能是民進黨要見縫插針」，想藉主席選舉破壞國民黨團結，進而造成828公投失敗，他希望大家相忍為黨，不要被挑撥。

李乾龍不否認曾拜會黨內大老，希望黨內團結，不要讓主席選舉複雜化，尤其不能造成分裂。他說，江啟臣不只一次私下告訴他，「如果大家都在爭黨主席，我寧可放棄連任，就沒後顧之憂，可專心衝公投。」他非常感動江的無私心，念茲在茲的不是主席連任，而是公投及罷免陳柏惟案。

上周三國民黨中常會結束，江啟臣、李乾龍作東請中常委吃飯，席間李乾龍就致詞說，江啟臣在公開場合，從不提7月24黨主席選舉，只關心828公投及3Q罷免案，「大家要想清楚，若江724沒連任，跛腳主席如何領導衝公投？公投兵敗如山倒，黨還有救嗎？這是民進黨最樂見的結果，大家要想清楚。」

李乾龍上午表示，他說的話都是肺腑之言，黨中央開大門走大路，在明天公告選舉作業細則後，會繼續努力整合黨內團結，即使無法整合，也不希望因主席選舉有人刻意放話而破壞團結，否則最後得利的只有民進黨，受害的是國民黨及國家。

(中時 )