學員參加陶博館「奇幻動物之森」工作坊，將由駐村陶藝家帶領，學習成型、裝飾，完成1件可愛動物公仔。（蔡雯如攝）

新北市立陶瓷博物館29日、30日舉辦「奇幻動物之森」工作坊，邀請駐村在陶博館的3位青年陶藝家教導民眾製陶，捏製可愛動物公仔，7日中午12時在陶博館官網開放放40位民眾報名，體驗不同風格的創作。

陶博館陶藝駐村計畫已接待超過百位世界各國陶藝家，今年雖因疫情停止國內交流，但仍有不少國內青年陶藝家進駐，現正駐村的青年陶藝家吳宗彥、呂巧智、許蕎棋，各自擁有不同的創作經驗，卻都擅長製作動植物造型陶藝，傳遞環境保護與生態共生的重要。

國立臺灣藝術大學雕塑學系碩士班畢業的吳宗彥平時喜歡到處旅遊，擅長利用陶土、樹木及石頭等自然材料作媒材創作，關注生態環境與資源耗竭等議題。駐村創作以鶯歌在地的動物為主角，傳達珍惜自然環境的概念。

呂巧智為陶博館首批駐村助手，在協助藝術家口譯、觀摩國際大師的創作的過程中，精進陶藝成為年度駐村藝術家，並以動物為主角，創造童話故事與現實之間的想像，用詼諧風格表達環境保護與生態共生的重要。

國立臺灣藝術大學工藝設計系畢業的許蕎棋，多以揉合動物與人像來傳達周遭環境的觀察與感受情緒，這次創作守護花園的精靈的創作，希望觸動觀者有更多嶄新的反思視角，感受大自然的溫柔暖意。

陶博館長吳秀慈表示，3位藝術家都是曾入選台灣陶藝獎的後起之秀，將在工作坊分享創作理念，並親自示範各自的陶藝技法，帶領每位學員由成型、裝飾，完成1件可愛動物公仔，歡迎陶藝愛好者在6月底前到陶博館駐村中心與陶藝家們一起交流。

(中時 )