行政院院長蘇貞昌之女、民進黨立委蘇巧慧日前領銜提案修正《公投法》，4日在立院院會完成一讀付委，引起國民黨團強烈批評。國民黨副秘書長李彥秀痛批，總統蔡英文執政後，為鞏固政權，就用「大內宣，大抹黑，大雙標，大分化」4套路治國，這就是民進黨愛台灣的展現？

李彥秀今（6日）在臉書發文表示，為了分化環保團體，蔡英文祭出「工業港外推455公尺，延後兩年半完工，經費增加150億元」的三接折衷方案；毫無意外，兩面討好的投機作法，立刻遭到反噬，「為什麼要被環保團體勒索？」、「這是承認三接原案是錯誤的」、「力挺辣台妹卻遭捅刀！」蔡英文臉書瞬間被綠營支持者灌爆。

李彥秀稱，為了滅火，蔡英文又發文青長文，要辣台派繼續奮不顧身地捍衛「4大路線」，但是細數蔡英文執政5年來，毫無價值方向，為了鞏固政權，不外乎就是4大套路，「大內宣，大抹黑，大雙標，大分化」。李感嘆，「選前蔡公投，選後蔡砍頭。」2017立院修法降低公投門檻，只因為2018民眾用公投教訓民進黨施政無能，2019民進黨立刻利用人數優勢，強硬地將公投與大選脫勾，企圖封住人民的嘴巴。

李彥秀直言，民進黨原本要討好前美國總統川普的「萊豬進口」，不但沒有發揮效果，還引發強大的民意海嘯，短短2個月，連署書就超過75萬份，加上「公投綁大選」就超過150萬份。民進黨立委眼見大勢不妙，立刻提案修法，「增訂連署人應填具基本資料及貼附身分證影本」，「只要連署書不合格超過3萬份或1/10就直接被否決」，只要有心人士惡意製造3萬份「假連署書」，立刻可以做掉公投案，領銜者還有法律責任。

李彥秀批民進黨，強逼民眾吃萊豬，強刪人民直接民權，強毀台灣環境生態，火力全開用肺發電，這就是蔡英文的治國路線？這就是民進黨愛台灣的展現？「大內宣，大抹黑，大雙標，大分化」，恐怕才是蔡英文內心的真正套路吧！

(中時新聞網)