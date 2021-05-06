新北市議員張錦豪認為，市警局從各分局調動111人支援，各分局人力早已不足，卻將第一線的基層警力調回總局支援，如此作法是挖東牆補西牆，更應積極向中央爭取人力補充。（張錦豪提供）

新北市人口突破400萬人大關，全市警力編制仍維持1萬1068人，但實際上卻僅有7647人，短缺超過3400人，再者，市警局又從各分局調動111人支援，讓各分局、派出所人力更加吃緊，市議員張錦豪批評，「如此作法是挖東牆補西牆！」警察局回應，支援警力仍有必要，會適時檢討支援警力。

依據新北市警察局統計，至今年5月全市警察編制員額1萬1068人，預算員額7897人，現有警力卻只有7647人，短缺超過3400人。

張錦豪表示，警察工作繁重，包含治安、交通等重要事項，肩負民眾的生命財產安全，全市已突破400萬人口大關，警力的成長幅度更應隨著人口變化調整，如今現有警力與編制員額差距超過3400人，市警局更應積極向中央爭取人力補充。

此外，張錦豪說，市警局從各分局調動111人支援，各分局人力早已不足，卻將第一線的基層警力調回總局支援，如此作法是挖東牆補西牆！

他也曾聽聞休假警察銷假支援、休假不正常等狀況，市警局應該要思考如何補足現有的警力短缺，而非直接從各分局調動。

張錦豪也提到，大家私下都說「新北是警察培育基地」，當訓練完成、服務多年後，每年都有不少警察申請統調中南部，除了是家庭因素外，總局更應規畫如何讓基層警願意留在新北服務，改善現有的勤務規畫。

新北市警察局表示，各分局支援本局警力共111人，其中支援勤務指揮中心110報案受理台共41人，為支援警力最多單位。因現今110報案量日漸增加，為能順利處理民眾所報案件，故該單位才增加支援警力。

另外，新北市警察局肩負新北市整體警政工作的規畫及推行，為利警政工作推展順遂，達成維護社會治安及為民服務之宗旨，現階段支援警力尚有其必要，未來將於階段性任務完成後，視勤務、業務運作情形，適時檢討支援警力。

(中時 )