美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，期望短期內與中國國務院副總理劉鶴會談，檢視美中首階段貿易協議的實施情況，並指美國對中國貨品的關稅目前會維持，有關會談將對關稅政策提供參考。

信報引述戴琪表示，至今未與劉鶴或其他中國官員正式接觸，期待雙方會晤，評估中國履行協議的情況，並討論合作應對氣候問題。她指出，尊重美國對中貿易政策的延續，包括前總統川普於2020年1月與中國簽訂的首階段貿易協議。

談及關稅議題，戴琪表示，主要取決於與中國的對話及對方落實第一階段協議的進度，包括能否在協議期限於2021年底屆滿前，購買2,000億美元的美國商品。

對於是否會與台灣商討自由貿易協議，戴琪表示，任何與台灣的貿易和經濟政策，都需要與拜登政府的國外政策目標配合，並指出，貿易協議不是加強經貿合作的唯一途徑，希望靈活思考。

(工商 )