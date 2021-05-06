因應少子女化國安危機，行政院會今天拍板投入近百億，放寬育嬰留停、擴大不孕症補助、增加產檢次數三大利多，軍公教勞一體適用，不渉及修法部分，7月1日起實施，包含育兒父母可同時申請育嬰留職停薪並請領津貼，育嬰留職停薪津貼除原本六成投保薪資外，政府另給予二成投保薪資補助，薪資替代率可達八成。

有關放寬育嬰留職停薪部分，鼓勵雙薪家庭父母共同陪伴子女成長，並給予經濟支持，育兒父母可同時申請育嬰留職停薪並請領津貼(含補助)，申請期間可少於六個月，但每次不得少於30日，以二次為限。不論配偶是否就業，也不再限定需有正當理由，受僱者都可以申請育嬰留職停薪。

為更減輕育兒父母育嬰留職停薪期間的經濟負擔，除原本六成投保薪資的育嬰留職停薪津貼外，政府另給予二成投保薪資補助，薪資替代率可達八成，讓育兒父母無後顧之憂。

此外，由於我國中小企業居多，未來針對未滿30人事業單位，經勞雇雙方協商後，得適用減少或調整工作時間規定。

擴大不孕症補助部分，擴大不孕症試管嬰兒補助對象為一般不孕夫妻，至少一方具我國國籍，且妻年齡未滿45歲，補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多六次，並依年齡區間及療程範圍提供每胎不同次數及成數補助條件，預估每年投入26至32億元，嘉惠不孕夫妻2.3至2.8萬對。

增加產檢次數及項目部分，將現行免費提供10次產前檢查增加至14次、新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與二次一般超音波，及調高產檢診察費及檢驗費用，以提升產檢品質，降低妊娠與生產併發症，減少孕婦和新生兒死亡。預估每年將投入12.5億元，有16餘萬孕婦受惠。

配合產檢次數增加為14次，現行五日產檢假修正為七日，至於增加二日薪資，由政府補助，不加重雇主負擔。

(工商 )