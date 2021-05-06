華航染疫連環爆！王任賢點出台防疫「最大漏洞」 怒批指揮中心不認社區感染【獨家專訪】

【LIVE直播】針對華航清零計畫，指揮中心最新說明。（中時新聞網）

諾富特、華航疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例新冠肺炎本土病例(案1174)，為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館工程部員工，近期無出國史，因業務需要，經常與房務部往來，並與房務部主管（案1120）及阿里山趴趴走的另一主管（案1129）有密切接觸。由於發病前2天已被隔離，因此沒有匡列接觸者。截至目前，整起事件共累計29人確診（含飛澳確診機師）。

指揮官陳時中表示，案1174在4月29日配合機場防疫旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢PCR、血清抗體皆為陰性，5月3日起陸續出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛等情形，5月4日回報症狀後，由檢疫所安排至醫院採檢，今日確診新冠肺炎(Ct值17)。由於個案發病前2天至住院隔離前皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者，研判此案對社區沒有影響。

指揮中心指出，諾富特飯店截至目前共有5名員工確診(案1120、案1127至案1129、案1174)；另4月19日至28日在旅館工作的外包商、工讀生及離職員工等共有80人，皆已採檢核酸及血清抗體，其中核酸檢測73人陰性、1人陽性(案1145)、6人檢驗中，血清抗體則有61人陰性、19人檢驗中。

諾富特接觸者採檢情形。（指揮中心提供）

截至目前，國內累計共累計1173名確診案例，分別為1028例境外移入，95例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例比利時工程師11例感染源調查中；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1075人解除隔離、86人住院隔離中。

(中時新聞網)