好奇今年的新iPhone會長什麼樣子、有哪些更新嗎？這可謂是多年來，每年果粉與手機產業最關心的年度盛事之一。訂閱粉絲超過1700萬的YouTube「Unbox Therapy」頻道，近期公開介紹一支iPhone 13 Pro Max模型機，滿足果粉的好奇心！

YouTuber開箱的是一支石墨色的iPhone 13 Pro Max模型，當中有幾個值得觀察的重點。其中最明顯的改變還是在於主鏡頭，模型機顯示iPhone 13 Pro Max主鏡頭的組合明顯比iPhone 12 Pro Max實機更大，相機模組也更大。另外一個改變則是「瀏海」（TrueDepth相機）位置明顯縮小。

YouTube「Unbox Therapy」頻道分享iPhone 13 Pro Max模型機，「瀏海」（TrueDepth相機）明顯縮小。（摘自YouTube）
YouTube「Unbox Therapy」頻道分享iPhone 13 Pro Max模型機，「瀏海」（TrueDepth相機）明顯縮小。（摘自YouTube）

iPhone 13 Pro Max Early Look

另外，本次開箱的是一款石墨色的機種，對比iPhone 12 Pro石墨色的話，前者顏色比較深。但無法確認這會是最終蘋果採用的設計，或僅是製作模型時調色的誤差。連接埠則仍舊使用Lightning，跟iPhone 12系列沒有不同。

關於iPhone 13的升級，天風國際分析師郭明錤先前曾預測，4款新iPhone都將採用sensor-shift廣角相機（iPhone 12系列僅有iPhone 12 Pro Max採用）。高階的Pro系列新機也將擁有專屬的升級規格，包含超廣角相機從5P（f/2.4、固定焦距）升級到6P(f/1.8，支援自動對焦AF)。螢幕將採用更省電的LTPO技術並支援120Hz螢幕更新率。而2021年新款iPhone仍舊維持僅有Pro高階款式具備LiDAR感測器的配置。

一般來說，在蘋果（Apple）正式在秋季發表新一代iPhone之前，供應鏈端、周邊廠商方面都會有不少相關傳聞流出。正式資訊還是得以蘋果最終公布的官方資訊為主。另外值得一提的是，先前也傳出蘋果iPhone 13系列會在電池容量上有所提升，因此iPhone 13系列的機身重量可能普遍比iPhone 12系列機種更重一些。而蘋果會否因為疫情影像，加速在新iPhone中導入全新的Touch ID指紋辨識技術，也將是新機發表時觀察的重點之一（因為配戴口罩，Face ID常無法順利解鎖）。

戴口罩Face ID難解鎖 79％ iPhone用戶期待Touch ID回歸
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(科技)

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