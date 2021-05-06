好奇今年的新iPhone會長什麼樣子、有哪些更新嗎？這可謂是多年來，每年果粉與手機產業最關心的年度盛事之一。訂閱粉絲超過1700萬的YouTube「Unbox Therapy」頻道，近期公開介紹一支iPhone 13 Pro Max模型機，滿足果粉的好奇心！

YouTuber開箱的是一支石墨色的iPhone 13 Pro Max模型，當中有幾個值得觀察的重點。其中最明顯的改變還是在於主鏡頭，模型機顯示iPhone 13 Pro Max主鏡頭的組合明顯比iPhone 12 Pro Max實機更大，相機模組也更大。另外一個改變則是「瀏海」（TrueDepth相機）位置明顯縮小。

YouTube「Unbox Therapy」頻道分享iPhone 13 Pro Max模型機，「瀏海」（TrueDepth相機）明顯縮小。（摘自YouTube）

iPhone 13 Pro Max Early Look

另外，本次開箱的是一款石墨色的機種，對比iPhone 12 Pro石墨色的話，前者顏色比較深。但無法確認這會是最終蘋果採用的設計，或僅是製作模型時調色的誤差。連接埠則仍舊使用Lightning，跟iPhone 12系列沒有不同。

關於iPhone 13的升級，天風國際分析師郭明錤先前曾預測，4款新iPhone都將採用sensor-shift廣角相機（iPhone 12系列僅有iPhone 12 Pro Max採用）。高階的Pro系列新機也將擁有專屬的升級規格，包含超廣角相機從5P（f/2.4、固定焦距）升級到6P(f/1.8，支援自動對焦AF)。螢幕將採用更省電的LTPO技術並支援120Hz螢幕更新率。而2021年新款iPhone仍舊維持僅有Pro高階款式具備LiDAR感測器的配置。

一般來說，在蘋果（Apple）正式在秋季發表新一代iPhone之前，供應鏈端、周邊廠商方面都會有不少相關傳聞流出。正式資訊還是得以蘋果最終公布的官方資訊為主。另外值得一提的是，先前也傳出蘋果iPhone 13系列會在電池容量上有所提升，因此iPhone 13系列的機身重量可能普遍比iPhone 12系列機種更重一些。而蘋果會否因為疫情影像，加速在新iPhone中導入全新的Touch ID指紋辨識技術，也將是新機發表時觀察的重點之一（因為配戴口罩，Face ID常無法順利解鎖）。

(科技)