到麵店消費平均1人花120元應該差不多，可是大陸浙江一家餐廳，日前連續假期卻遇到9名奧客，這群人吃完結帳後，竟然把桌上的免費醬料全倒光，原來這群人當天總共吃了120元人民幣（約新台幣516元），覺得太貴被當盤子，才會把免費醬料倒進吃完麵的碗裡洩憤，網友算一算平均一人才吃57塊台幣，已是佛心價，氣得留言砲轟9人：「還是人嗎？」。

綜合陸媒報導，浙江湖州這家麵館一碗麵價格15元（約新台幣64元）、一個餅5元（約新台幣21元），日前9名客人一共點了6碗麵、6個餅，最後結帳價格120元人民幣，換算新台幣約516元，可是其中一名客人卻向老闆質疑，東西賣得太貴了。

老闆當下跟這名客人解釋說，店裡都有標示價格，並未哄抬價格，但該名客人仍然認為被當盤子，無法接受老闆的說詞，雖然後來去結了帳，可是老闆到桌上去收拾時，發現店內的3瓶辣油、半罈醋免費醬料，全被這9名客人倒得一乾二淨，因為無法回收，只好全部作廢。

老闆無奈表示，以當地的物價來看，他的麵館價格並不算太高，計入人士水電等成本，利潤相當微薄，何況店也清楚標示了價格。

9人的行為在網路上引起熱議，不少網友在下方留言砲轟「9個人才花516，平均1人不到60，這麼便宜還有人嫌貴，真的不是人」、「這個價錢很有良心了」、「像這種沒人品的人不應該出門」、「已經很便宜了好嗎，這些人還是人嗎？替店家打抱不平」。

(中時新聞網)