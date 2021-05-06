供給緊張，推升國內可塑劑DOP連3漲；因國內可塑劑大廠供給吃緊問題持續，今年初起連續發生工安事故，導致整個產能中斷，而造成市場供給失衡，亦推助DOP夫酸二辛酯自二月份起連續飆漲，為連續3個月漲價，累計調漲9元/公斤，最新5月份內銷報價漲1.5元/公斤，而DINP也同步跟漲2元/公斤。

市場人士表示，儘管步入石化傳統淡季，而目前聚氯乙烯PVC和異辛醇2EH行情呈高檔鈍化，在原料成本持高支撐，可塑劑產品報價不除排持續走高。(商品行情網)

(時報資訊)