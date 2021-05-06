慧榮科技公布2021年第一季財報，營收表現優於預期，達1億8240萬美元，季成長27%，遠高於原先預估的成長率(7%～12%)，與去年同期相比更大幅增加37%，第一季毛利率50.7%，亦超過原先預估的高標。稅後淨利3,866萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.11美元(約新台幣31元)。首季營收、EPS雙創歷史新高。

慧榮第一季SSD控制晶片與eMMC/UFS控制晶片單季營收雙創歷史新高，與前一季相比，SSD控制晶片成長25%~30%，eMMC/UFS大幅成長30%~35%；與去年同期相比更呈現巨幅成長，SSD控制晶片成長45%~50%，eMMC/UFS成長50%~55%。

慧榮總經理苟嘉章表示，慧榮第一季SSD和eMMC/UFS控制晶片客戶訂單需求十分強勁，遠超過慧榮能取得的晶圓產能和現有庫存所能供給，但在慧榮的重要客戶與上下游夥伴的鼎力協助下，目前已額外取得更多晶圓產能與增加產出，來滿足先前收到的SSD及eMMC/UFS控制晶片訂單需求。儘管晶圓的供貨不足讓我們無法滿足所有訂單需求，但預期全年營收仍將超過先前預估，達到更強勁的成長。

慧榮預估2021年第二季營收將介於1億9200萬至2億100萬美元之間，較第一季成長5%～10%，毛利率介於48%至50%之間。慧榮同時調高2021年財測，全年營收從原先預估的6億5000萬~7億美元調高為7億8200萬~8億3600萬美元，較2020年大幅成長45%-55%，毛利率介於47%至49%之間。

(時報資訊)