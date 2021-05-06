瑞士數位醫療以及虛擬實境(VR)醫學應用平台新創公司MindMaze目前正考慮與特殊收購目的公司(SPAC)進行合併，以便在那斯達克上市；據知情人士透露，該公司已經與一系列的美國買家進行溝通談判。

消息人士補充表示，MindMaze一直與投資人進行談判，希望籌資1億美元，讓該公司估值超過20億美元。

MindMaze現在正與花旗合作融資，可能包括私人配售或發行可轉讓債。MindMaze和花旗皆拒絕回應報導。

計畫中的上市時間尚未確定，可能在今年底或2022年。其中一位消息人士表示，MindMaze已經與多家SPAC公司接觸討論。

MindMaze有知名藝人李奧納多(Leonardo DiCaprio)參與投資，提供治療性VR遊戲，幫助中風患者康復，訓練身體，為改善運動功能和認知功能的恢復提供建議。

MindMaze去年營收不到5000萬美元，至今仍在虧損，但是高齡化社會的心理健康議題重要性日增，公司未來榮景可期。

該公司還瞄準了其他依靠專利和臨床數據治療的疾病，讓MindMaze成為製藥公司或醫學裝置公司的潛在熱門合作夥伴。

執行長Tadi告知路透，公司技術可擴展和應用到七至八種疾病，涵蓋從運動到認知困擾的病人，治療的疾病包括巴金森症、癡呆症、阿茲海默症等。

(時報資訊)