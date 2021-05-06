近幾年風調雨順，香蕉產量大連帶影響價格，嘉義縣是全台香蕉種植面積第3大產區，4月時上品每公斤僅約10元，甚至有個位數狀況出現，5月以來價格回升到每公斤20元左右，農民推測是因為這批香蕉在去年吐蕊期時遇到寒流，影響生長速度，但這樣的價格能維持多久或僅是「曇花一現」仍是未知數。

香蕉價格5月之後回升，5月5日已有上品20元、中品10元的行情，中埔鄉蕉農陳國柱說，香蕉每公斤賣10元的話剛好打平成本、15元才有工錢、20元才有微薄利潤，這兩年大家都叫苦連天。

陳國柱表示，目前採收及待採收的香蕉，多在年初寒流時吐蕊，當時因低溫影響生長慢，導致最近春蕉供應量減少，甚至出現搶貨現象，價格才迅速回升，從4月底上品產地價每公斤才10元，5月4日就反彈至16元，5日更漲到20元，目前因供不應求預估還有上漲空間，但若6、7夏蕉大量上市，價格恐怕又要下跌。

嘉縣府農業處長許彰敏指出，嘉縣香蕉種植面積2608公頃全台第3，居屏東、南投縣之後，但產量則是全台第2，略高於南投縣，這2年因無颱風等因素，產量居高不下，加上疫情影響到出口等，導致價格疲軟，這兩個月配合中央外銷與加工加強去化工作，價格已開始止跌回升。

中埔鄉農會總幹事李碧雲說，香蕉一年四季都有，但夏天因水果選擇多加上香蕉量大，價格比較疲軟，中埔鄉香蕉種植面積約有800多公頃，農會一直在集思廣益想開發香蕉的加工商品，但因香蕉味道較重，產品選擇不易，未來會繼續努力，也希望民眾多多吃香蕉。

(中時 )