大陸各種社會現象五花八門不稀奇，過去有所謂的「啃老族」，來形容不願自立謀生的「媽寶們」，但如今隨著高齡化社會的到來，反而出現所謂「黏小族」，意指，人過中年的父母，越來越希望小孩能陪在身邊，從情感上、心理上、身體上都依戀孩子。

大陸「新浪財經」報導，隨著社會轉型加速，家庭結構變遷，中度老齡化社會不期而至，啃老出現大轉向：人過中年的父母們越來越黏著孩子，在情感上、心理上、身體上都依戀孩子。他們干預孩子擇業和擇偶，不希望孩子工作生活在離家太遠的地方。

「一畢業就叫我回老家去，讓我在家鄉找工作，可我想在北上廣深闖蕩一下。」「老家的房子都買好了，還給我安排了相親對象，可我不想二十幾歲就安頓下來，過一眼望到頭的生活。」以往被人們責怪啃老的年輕人，如今在網上經常抱怨的話題，卻是嫌棄父母管得太多太寬，替自己安排好了人生，事事包辦。

報導稱，越來越多的大陸父母更希望孩子能在身邊，不希望孩子吃太多的苦。「包辦」的家長與自我意識覺醒的孩子之間衝突不斷。有的家長把自己的全部時間和精力都花費在孩子身上，把全部情感寄託在孩子身上，甚至充當全天候保姆，完全沒有自己的生活。

事實上，啃老向「黏小」的轉向，與大陸當前社會家庭結構的變化息息相關。初步測算獨生子女數量近2億，最早一批出生的獨生子女現在已過不惑之年，而他們的父母，都已是花甲老人。

父母漸老，孩子還小，中國第一代獨生子女的贍養危機漸漸到來。有人在網上詢問，如今獨生子女是一種什麼樣的體驗？其中點讚數最高的回答是：不敢病、不敢窮、不敢遠嫁，因為父母只有我，牽一人而動全家。

報導稱，北京大學人口學者穆光宗曾在一份調查中指出，曾經的中國家庭講究「子孫繞膝」，如今這種金字塔結構已經顛倒，獨生子女家庭的高風險在於它的結構是最不穩定的倒三角構造，全部的重心都落在獨生子女身上。

報導強調，獨生代現象還強化了「親子一體化」心理。由於只有一個孩子，過度的愛導致父母對子女產生「反向依賴心理」，如果子女不依賴他們，他們就感到失落。因此，不幫子女操辦婚禮、不給子女出錢買房、不給子女帶孩子，就心裡不舒服。尚未完善的社會養老體系，讓越來越多的空巢老人成為「黏小族」。

(中時 )