台南一名薛姓水電工今日外出修水電時，發現屋主竟然是居家檢疫者，衝出屋外大罵，並報警處理，公所人員也趕忙到現場，經向衛生福利部疾病管制署確認，水電工只需自主健康管理7天，仍可外出工作，不會影響生計。

台南一名近80歲老翁昨日從美國回到故鄉老家居家檢疫，但因老家長久無人居住被斷水斷電，今天只好請友人找水電工復電，外包的水電工在不知情下進入屋內，覺得怪怪的，問屋主才承認，氣的當場通報警察局，台南市麻豆警分局與公所人員立即到場關切。

據了解，老翁入境時持有美國核發核酸檢測陰性證明，因為擔心台灣防疫旅館不安全，執意回老家居家檢疫，但老家久無人居住早被斷水斷電，今日只好找友人請水電工來處理。

薛姓水電工一早將事發經過貼臉書社群，引起當地居民議論。台灣電力公司新營區處業務副處長邱煜斌表示，如果該名居家檢疫者需要申請復電，可以請市府相關單位協助申請，台電會以最速件處理，電表通常裝設於室外，不會影響到復電作業。該地公所表示，已經先提供緊急照明工具給該名老翁，也會請相關人員多關心老翁狀況。

(中時 )