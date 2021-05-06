北市警局大廳擺滿民眾加油打氣的花藍。（民眾提供）

北市日前發生「松山之亂」，時任分局長林志誠第一時間誤信部屬說法，對外說出錯誤訊息，處置不當，相關職務調整日前出爐，林志誠改調市警局勤務中心主任、原主任林明志接任文山二分局長、原文二分局長陳昭甫接任松山分局，北市警局6日下午將進行人事交接，據指出，林志誠因近期紛擾恐將不會出席，由副分局長代表。

此外，北市警局4日迅速偵破「潑蟑案件」，局長陳嘉昌徹夜鎮守中山分局指揮，不少民眾為表達支持，市警局6日送來大批花藍，要給陳加油打氣，一名送花民眾表示，局長只剩兩個月就退休，最近卻因政治鬥爭，「背後被射了好幾箭」，繪聲繪影將北市警察講得十分不堪，造成警界士氣低落，他要藉此機會聲援北市警局，幫局長和同仁們「讚聲」。

據指出，鑑於此前種種紛擾，此次的分局長人事交接，警方決定低調進行，陳嘉昌也希望同仁不要因此氣餒，「潑蟑案」及時偵破，證明台北市警方的專業及效率，期許同仁繼續努力，掃蕩黑槍毒詐，為北市民眾打造良好的生活環境。

(中時 )