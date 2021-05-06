五年級小朋友林洧聰（左二）罹患腦麻症，他和助理老師一起裝飾提袋，林媽媽（左一）6日特地到校接受兒子愛的禮物。（周麗蘭攝）

全校大合唱「聽媽媽的話」，現場的媽媽們很開心。（周麗蘭攝）

小朋友費心彩繪裝飾紙盒和提袋。（周麗蘭攝）

王家彬小朋友在信上貼5個1元硬幣，祝福媽媽不缺錢、很有錢。（周麗蘭攝）

一個小朋友在寫給媽媽的信上貼滿閃亮的珠子。（周麗蘭攝）

斗六市鎮南國小為全校媽媽（或阿嬤等長輩）訂製陶瓷碗作為母親節禮物，碗底印著「鎮南感謝」，全校950多位小朋友6日帶回家為媽媽裝飯，作為媽媽的專屬碗，象徵「碗滿祝福」。

鎮南國小校長梁博雍說，送碗的用意是「圓滿」、「完美」，各班老師這周也指導小朋友做卡片、寫信給媽媽，讓小朋友用碗把愛裝好裝滿送給媽媽，。

該校6日舉行母親節慶祝活動，因疫情之故，只能邀請少數媽媽到校代表接受碗，最後全校大合唱「聽媽媽的話」，現場的媽媽們很開心。

四年級小朋友黃玉芳在碗裡裝糖果，她要祝福媽媽甜甜蜜蜜。王家彬小朋友在信上貼5個1元硬幣，祝福媽媽不缺錢、很有錢。

五年級小朋友林洧聰罹患腦麻症，他和助理老師一起裝飾提袋，用蠟筆畫了很多愛心送給媽媽。林媽媽6日特地到校接受兒子愛的禮物，她說校方很用心，每年都有不同的驚喜，收到兒子的作品很開心。

梁博雍說，媽媽們費心煮飯菜，期待小朋友把碗裡的飯菜吃光光，學校今年決定用碗當禮物，換孩子裝飯給媽媽或平時照顧自己的長輩吃，大聲表達感謝。

(中時 )