拜登5日宣布支持世界貿易組織（WHO）的豁免疫苗專利提案。

臣服於國際及民主黨內壓力，拜登昨（5）日宣布將支持世界貿易組織（WHO）豁免疫苗專利提案，等同於放棄新冠疫苗的專利保護，此舉讓藥廠火大，國際製藥生產聯盟、美國藥廠公會隨後紛紛提出抗議，指拜登政府給出了「錯誤答案」。

綜合路透社、美媒CNBC報導，鑒於包括印度在內等多國疫情居高不下，美國總統拜登昨日一改先前態度，在被問及是否支持世衛提出的豁免疫苗專利提案時，明確表態「是」，隨後美國貿易代表戴琪也發布聲明表示，新冠疫情是全球公衛危機，即便美國政府對智慧財產權的保護有強烈信念，但是為了終結疫情，美國政府支持放棄對新冠疫苗的保護。

消息一出，各主要疫苗大廠股價應聲下跌，莫德納（Moderna）昨日股價大跌6.1%，嬌生（Johnson & Johnson）微幅下跌0.4%，輝瑞（Pfizer）以平盤作收。

針對拜登政府棄守疫苗專利權，藥廠們態度反彈，總部位在日內瓦的國際製藥生產聯盟（The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations，IFPMA）同日發布聲明指拜登政府給出了「錯誤答案」，聲明稿指出，放棄新冠疫苗的專利權保護不只無法提高疫苗產量，也無法為這場全球公衛危機提出實際解方，相反地，可能會導致混亂。

聲明強調，疫苗分配的真正挑戰在於貿易壁壘、供應鏈遇到瓶頸、原物料短缺，以及富裕國家是否願意和貧窮國家分享疫苗。

美國藥廠公會（Pharmaceutical Research and Manufacturers of America）也表達強烈反對，公會主席兼執行長烏比（Stephen J. Ubi）痛批拜登政府「邁出前所未有的步伐將會破壞我們對疫情的全球應對、危及安全」，直指此舉將會製造混亂，進一步削弱原本就已經緊繃的供應鏈、促進偽疫苗盛行。

包括輝瑞、阿斯特捷利康（AstraZeneca）及嬌生等都是美國藥廠公會的會員。

豁免疫苗專利權的批評者表示，生產疫苗的過程相當複雜，而且富裕國家、開發中國家的製藥公司已經達成200多項技術轉讓協議，以擴大疫苗配送，顯示當前的運作機制行得通。

約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者艾達佳（Amesh Adalja）指出，放棄疫苗專利「等同於沒收第一時間投入資金、研發新冠疫苗藥廠的資產。」

不過支持者認為，藥廠只會遭受微小損失，因為專利豁免只是暫時的，未來幾年藥廠仍能持續出售疫苗。

消息人士指出，拜登政府昨日的表態將讓華府能夠回應左派及開發中國家的要求，同時透過世衛的談判機制盡量縮小專利豁免的範疇，一名業內人士透露，美國藥廠將確保讓豁免範疇愈小愈好。

具體的疫苗專利豁免計畫可能還得經過數個月的磋商才能敲定，164個世衛會員國必須達成共識。

(中時新聞網)