交通部積極推動台鐵公司化，日前交通部將「國營台鐵股份有限公司設置條例草案」報行政院，引發台鐵工會不滿，交通部長王國材昨與台鐵工會進行溝通，但雙方不歡而散，工會甚至發布快訊，要全體鐵路員工「全面備戰」。對此，行政院發言人羅秉成今表示，交通部溝通時間還不是很充裕，造成工會及台鐵員工對草案不理解，蘇揆已要求交通部要加強溝通對話，尋求共識。

羅秉成表示，太魯閣號事故後，國人殷切期待加速台鐵改革，蘇院長也宣示朝向「安全」、「安定」及「轉型」三個面向積極推動的改革策略。而安全作為最重要的、最優先的改革項目，是現在全體國人最大的共識。

對於台鐵企業工會訴求改革首重「安全」，羅秉成說，完全與政府的立場一致，蘇貞昌親自主持多場會議中已達成多項工地與運輸安全改善計畫，並經過交通部台鐵局在院會報告台鐵安全改革方案，此部分不待修法，現階段正落實執行中。

羅秉成表示，台鐵改革勢在必行，而改革當然非一蹴可幾，未來台鐵將朝向企業化經營，而組織的改造需要法制化，因此交通部提出「國營台鐵股份有限公司設置條例草案」作為基礎與工會溝通討論。

台鐵轉型方案部分，行政院秉持開放的態度，傾聽台鐵員工與社會各界意見，蘇貞昌也指示交通部，應該繼續與台鐵員工及工會溝通對話，尋求共識，攜手掌握改革的契機，求取人民的支持，共創台鐵的新未來。

(中時 )