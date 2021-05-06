台東南橫水蜜桃農今年不僅要抗旱、還得抗猴，終於等到上市。（蔡旻妤攝）

今年罕見乾旱，農民種植的水蜜桃採取「滴灌」方式，不僅節水也抑制雜草生長，意外創造雙贏；不過獼猴危害全面升級，不僅將出沒於晚上，還改採取分開突擊，水蜜桃就在農民艱辛中甜蜜上市。

台東縣南橫公路188公里處的水蜜桃果園裡，布農族果農拉伕正辛苦地整理採收的水蜜桃，忽然台灣獼猴大軍從山上直奔果園，準備搶摘水蜜桃，「酷馬！快、快」拉伕連忙吆喝看守果園的愛犬酷馬驅趕。

「從來沒見過這種情況，今年很特別」拉伕表示，今年特別奇怪，台灣獼猴戰略竟像手機、電腦軟體一樣，也晉級成2.0版，過去獼猴是晚上睡覺，白天覓食，「大家有默契，彼此晚上好好睡個覺，白天再來搏鬥」；但現在獼猴竟然也在晚上突擊。不僅突擊時間改變，猴群的進攻策略也改變，過去是整群「單一突破」，現在則分散「各個突破」，讓狗群疲於奔命。

拉扶說，過去他養水牛嚇猴群，10幾年來猴子也摸透水牛性情溫和，只會瞪大眼睛，不會攻擊，因此他改養狗群驅猴，一直以來表現最盡職的是「酷馬」，獼猴也最怕牠。

拉扶說，今年不僅面對獼猴的習性改變，還要抗旱。南橫山區山泉水變少，過去澆水是噴灑方式，今年他改採在樹頭「滴灌」。意外發現，不僅節水，旁邊的雜草也不會喝到水，抑制生長，創造雙贏。

拉伕說，儘管生長環境困苦，台東的水蜜桃還是甜蜜上市，品質不受影響，預計在1星期將開始量產。

(中時 )