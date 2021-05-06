好萊塢女星白靈去年來台參加金馬獎，真性情又大方的表現為她擄獲一票粉絲，近來她回到美國繼續工作，今(6日)她自曝昨天過了最悲慘的一天，原來她昨天完成疫苗第二劑接種，原本沒事，但睡前突然發燒、頭痛、全身發冷痛不欲生，讓她只好在網上求救問這些症狀會持續多久？她也直言若不是為了眾人安全，自己真不想打疫苗。

白靈常在網上分享自己的近況，去年她為了參加金馬獎提前來台隔離，大方分享在飯店裡的隔離日記，幾乎全裸的美照一度成為話題。今她在IG跟微博宣布昨下午接種了莫德納疫苗的第二劑，一開始她也很害怕副作用，但接種後沒大礙，整天跟朋友逛街，還吃了頓不錯的晚餐，也相當有精神，未料到了夜晚症狀出現。

白靈去年為了來參加金馬獎，提前來台接受隔離。（圖／中時資料照片）

白靈說晚上回家後，才睡了半小時就發現自己在發燒，體溫達39度，她覺得肚子餓便從冰箱拿了個蘋果吃，吃完後開始全身發冷、頭痛，最後甚至擴散到全身都痛，整晚都過得很痛苦，直到發文當下她都還在害怕，不知道晚點還會出現什麼徵狀，「我該怎麼辦？我得到所有糟糕的症狀，真的不舒服，這些痛苦會持續多久？」

白靈坦言不想打疫苗。（圖／翻攝自白靈微博）

最後白靈坦言自己原本真的很不想打疫苗，但因為她常旅遊，近年因疫情有很多限制，「我是真的不想打可為了大家的安全​​​​」，也說：「我的天啊何時才能逃出痛苦恢復健康和自由？不過現在是徹底安全了」，粉絲則回應她：「天啊希望早日康復」、「不光為大家的安全，主要是為你自己安全」、「現在好多了嗎」、「好好休息，希望妳平安趕快好起來」。

(中時新聞網)