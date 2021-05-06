前衛生署長楊志良。（資料照）

華航園區諾富特飯店染疫風暴持續延燒，近日又爆出諾富特既是防疫旅館、又對外招攬客人，外界質疑防疫旅館到底是誰管、是誰負責抽檢？對此，前衛生署長楊志良今(6日)在廣播節目中直言，這問題踢來踢去，「如果繼續這樣下去，我跟你保證到全面施打疫苗前，台灣隨時會發生破口！」

楊志良6日在廣播節目「千秋萬事」中說，問題發生後，到底是中央或是地方權責，這件事有四個人(單位)要人打屁股，那就是中央政策督導不周、桃園市長鄭文燦、交通部觀光局以及華航，現在互相踢來踢去，「所以如果繼續這樣下去，我跟你保證到全面施打疫苗前，台灣隨時會發生破口」。楊志良說，現在也不知道疫情的終點在哪，但他認為最快可能是明年下半年才會結束。

針對這次諾富特風暴，陳時中今上午表示，下午會找桃園市府、民航局和華航等相關單位一起開會釐清，把法規拿出來討論清楚自己職責所在，都沒有甩鍋問題，把事情弄清楚最要緊。

另外，鄭文燦4日也曾表示，諾富特雖是民航局法規指定為檢疫場所，不過一樣要符合防疫旅館規範，要由市府跟中央檢查，但它只給機組員使用，是特殊型態的防疫旅館。過去管理疏失、缺點。或是動線仍有檢討必要，或者不夠嚴謹，都可以加強。未來需要疾管署、觀光局、民航局、桃園市府通力合作，不需要口水。

(中時新聞網)