查出案發前已喝酒！撞死母美髮師遭收押黃暐瀚憔悴回應 顏寬恒、江啟臣赴靈堂致意

昨（5）日凌晨3時許，從事美髮業的肇事駕駛方男，在台中市南區東興路一段與樹義一巷路口處，酒駕賓士飆速撞死知名媒體人黃暐瀚母親，消息一出引發各界撻伐。今天又爆出，原來方男4日凌晨4日凌晨3時多，也就是事發前24小時，駕駛同一部賓士車在文心路三段酒駕六分局市政路派出所員警攔查，當時酒測值達0.25被依公共危險罪移送，車輛也遭查扣，但白天方男就請妻子將車子開回家，想不到隔天凌晨再度酒駕且釀成大禍，地方人士因此痛方男「真是混蛋」。

媒體人黃暐瀚母親於台中市南區5日凌晨3時許遭到一名賓士酒駕撞死，肇事的黑色賓士車車窗全被撞碎。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

回顧案情，這起死亡車禍地點發生在東興路一段與樹義一巷路口，30歲方男疑酒駕黑色賓士車，行經東興路一段與樹義一巷路口時車速過快，撞上正在過馬路的黃暐瀚老母，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，理由是太過緊張，需要喝酒壓壓驚，直到喝完1罐啤酒才報警，疑似觸犯逃避酒駕之刑責，而警方到場後，他依規定等15分鐘進行酒測，最終驗出酒精值0.4mg/L。

由於賓士車撞擊力道過大，被害的黃暐瀚母親遭拖行超過50公尺，且頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。肇事者方男被帶回派出所，向警方表示要請律師，等律師到場後才願意接受偵訊，遇到媒體追問時，他否認肇事前有喝酒。

然而針對本案，受害者家屬黃暐瀚今日受訪時表示，目前要忙著處理母親後事，不再發表看法，一切尊重檢方，案情部分全交由檢警偵辦。而黃母的告別式已安排在5月17日舉行。

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(中時新聞網)