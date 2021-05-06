媒體名嘴唐湘龍1月17日開車行經天母西路時，迴轉擦撞送外賣的郭姓大學生，士林地檢署依肇事逃逸案偵辦，因唐與郭出庭後達成和解，除賠償相關損失外，還打算包5萬元給對方，但郭婉謝，士檢6日偵結唐也獲不起訴。

唐湘龍遭郭報案指控，1月17日晚間8時左右，郭騎機車行經天母橋時，唐開車從天母西路62巷迴轉上橋，結果撞上他的機車，郭因而倒地受傷。

郭後來負傷起身騎車追向對方，在數10公尺攔到該車，對方表示「先記下我車牌！」隨後開車離去，郭無奈只好前往警局報案，警方後依肇事逃逸將全案移送士林地檢署。

唐湘龍3月12日前往士檢開庭，庭訊結束後接受媒體訪問，表示當天有下雨，他開車時沒有聽到碰撞聲，但郭攔下他時，他有問郭「你有沒有受傷？」、「要不要叫救護車？」及「要不要報警？」而郭也證實唐有問過這些話。

庭訊時檢察官問郭若唐有問這些話，應不構成肇逃，郭男表示提告是外送公司的標準程序，一有車禍就要報警，最後檢察官建議兩人可以和解。士林地檢署審酌，唐案發時確有要郭記下車號，雙方3月時已達成和解，6日全案偵結不起訴。

(中時 )