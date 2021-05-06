北市大安區成功國宅內，日前出現有確診者一家三口被衛生局帶走，由於返家居檢的確診機師，未透過民政系統通知里長關懷，導致居民恐慌、里長不滿。國民黨立委林奕華今在立院質詢時痛批指揮中心根本是把里長當作防疫的局外人，要求民航局協調機組員返台居檢一定要有防疫旅管可住，即便返家隔離也要通知里長。

林奕華今質詢時所指的個案為居住在大安區成功國宅內的華航機師案1102，林奕華指出，個案返國後到住家居檢，當地里長完全不知情，關鍵原因是機組員的出入境資料未與民政系統連動，導致當地里長直到該社區有三人被衛生局帶走隔離後才知情。

不過衛福部長陳時中昨在指揮中心記者會中表示，不了解里長為何沒能掌握到有返台機師回家居檢，但林奕華痛批，此說法根本是在責怪里長，強調從頭到尾機師入境的資料根本就沒進到民政系統，「這要里長怎麼協助、關懷？」

此外，林奕華也質疑指揮中心為何沒在第一時間進行疫調，她說：「前天曾詢問指揮中心，但你們卻說案1102住在防疫旅館所以不用疫調。」痛批指揮中心今天才開始疫調動作實在太慢。

林奕華也質疑，機組員返台進行居檢，不但只要關三天，還不用一人一戶，只需一人一室，要求指揮中心立即改善，對此陳時中則回應，前天已要求華航先將一人一室規定改為一人一戶，接下來也會全面改成一人一戶，至於疫調方面都已在進行中。

(中時 )