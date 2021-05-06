鴻海(2317)及國巨(2327)擬合資成立國瀚半導體（XSemi），切入功率及類比半導體元件開發銷售。多家外資出具報告，認為國瀚半導體策略若執行得當，對鴻海及國巨營運均是雙贏，維持鴻海「買進」或「優於大盤」評等、目標價區間146～175元不變。

另外，亞系外資雖認為鴻海2021年首季獲利將不出乎市場意料，但鑒於伺服器及零組件銷售成長，預期毛利率可望達7％。同時，鴻海專注於電動車及ESG議題，認為市場尚未充分考慮長期本益比重估潛力，維持「買進」評等、目標價自142元調升至156元。

鴻海股價4日下探107.5元後止跌緩步回升，續昨（5）日上漲1.38％後，今（6）日持續開高穩揚，盤中上漲2.73％至113元，截至午盤維持近1％漲幅。三大法人昨日調節賣超5543張，但本周迄今合計買超6825張，較上周賣超達4萬2862張明顯轉多。

鴻海與國巨去年宣布策略結盟，5日再宣布將合資設立國瀚半導體，結合雙方優勢資源，初期鎖定平均單價（ASP）低於2美元、簡稱「小IC」的功率及類比半導體產品開發銷售，目前已和多家世界級半導體公司展開討論，近期將宣布相關半導體領域合作案。

投顧法人指出，國瀚定位為IC設計定位、輕資產及通路三位一體，並由世界級半導體公司加入負責生產。鴻海與國巨藉此將合作範圍延伸至主動元件，雖然總投資金額、持股比率及主導經營團隊預計第三季設立後才對外說明，但預期若由國巨主導國瀚經營將不意外。

美系外資認為，雙方主要為提高垂直整合程度，並掌握電動車等新商機以提升毛利率。功率及類比半導體市場至2025年估達650億美元，若國瀚能提供鴻海所需小IC並切入外銷市場，營收規模估達20～25億美元，對鴻海長期轉型有利，維持「買進」評等、目標價175元。

另一家美系外資認為，若半導體占鴻海銷貨成本約40％，等同鴻海購買全球半導體約15％。功率半導體元件以IGBT及MOSFET為主，若鴻海向國瀚購買所有IGBT及MOSFET，推估國瀚潛在營收規模將達15～20億美元。

美系外資預期，全球功率元件市場至2025年複合成長率為5％，國瀚符合鴻海的3加3布局策略，有助擴張垂直整合、提升內部元件價值，並成為電動車供應鏈要角，若國瀚策略執行得當，有助提升鴻海營運效率及獲利能力，維持「優於大盤」評等、目標價168元不變。

第三家美系外資認為，國瀚在對外銷售前，產能將首先滿足鴻海對PC、消費電子及電動車等內部需求，希望藉此增加內部零件供應量、並改善毛利率，認為國瀚將有助鴻海轉型電動車業務，透過毛利率提升增加內容價值，維持「買進」評等、目標價155元不變。

日系外資則認為，國瀚的成立將為小IC提供平台，吸引全球半導體公司設立合資公司，潛在的商業合作模式概括銷售、製造甚至設計。雖認為初期仍以銷售為主，但認為國瀚均可望為國巨及鴻海營運帶來收益，且下行空間有限，維持「買進」評等、目標價146元不變。

(時報資訊)