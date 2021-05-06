資深媒體人黃暐瀚的母親，不幸遭疑似酒駕男子撞死，熱心網友整理警政署統計資料顯示，去年每十萬人酒駕肇事件數在六都的情況是新北市5件、台北市2.4件、台中市5.8件；但這三個城市是六都中酒後肇事率最少的前三名，其他三都的酒駕則更為嚴重，執政縣市必須正視。

網友整理之六都酒駕數據。（網路截圖）

媒體人黃暐瀚昨日趕回台中治喪時，再次呼籲「希望不要再有酒駕的事件發生！」有細心民眾整理警政署統計查詢網中的公開資料，並在PTT討論板上發文，引發網友熱烈討論，統計資料顯示，在擴大臨檢與加重刑度之下，六都「每十萬人酒駕肇事事件」從2014年至2020年均有下滑的趨勢，但桃園市與台南市，2020年酒駕肇事率有回升狀況，且與高雄市列為酒駕相對嚴重的城市。

網友近一步分析，酒駕最嚴重的致死事件（見圖A1）六都發生率最高是桃園市，酒駕致傷事件（見圖A2）發生率最高是台南市，台北市與新北市酒駕肇事率是六都最低的兩名，台中則是桃園以外，最嚴格執行酒駕取締的城市，因此去年酒駕肇事率是六都中的第三低。

網友分析，由六都的酒駕事件來看，雙北因為大眾運輸方便，民眾普遍酒後都找代駕或搭乘大眾運輸返家，反而在中南部民眾對於酒後駕車的警覺性仍不足，有待執政者在努力宣導與加強取締。

(中時新聞網)