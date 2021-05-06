天王劉德華縱橫演藝圈多年，拍過無數電影、戲劇作品，敬業態度也是眾所皆知，凡是和他合作過的對象都讚譽有加，然而好脾氣的劉德華也有拒絕往來戶，他曾在節目上坦承，有一位女星讓自己實在忍無可忍，還撂下狠話決定不會再和對方合作。

劉德華在圈內的名聲很好，待人和氣的個性還被稱為老好人，他過去在教Angelababy演戲時也十分有耐心，儘管對方怎麼都聽不懂，他還是好聲好氣，建議可以用眼藥水或薄荷棒輔助，然而這樣的他卻十分不喜歡有亞洲視后之稱的張柏芝。

張柏芝當初因演出《喜劇之王》走紅，躍升一線女星，但她的任性脾氣卻是眾所皆知，得罪了不少人，風聲傳來傳去，也讓劉德華不敢恭維，在向華強推薦他和張柏芝合作電影《大隻佬》時，表現得有點抗拒，向華強得知後，大力向劉德華推薦張柏芝，還親自出面說服，劉德華看在對方的面子上只好答應。

劉德華在拍攝《大隻佬》期間，被張柏芝惹到忍無可忍。（圖／翻攝自百度百科）

然而張柏芝在拍攝期間時常情緒失控，還對劉德華態度傲慢，遲到也是常態，當時劉德華需要穿著30公斤的道具服演出，拍攝卻數度被張柏芝中斷，還曾有次2人有段很長的對白，但到劉德華獨白時，張柏芝竟直接和一旁助理討論購物話題，不敬業的態度讓劉德華氣得跟向華強表示：「要不是因為看在你們面子上，我早就拍不下去了。」

(中時新聞網)