「藝出慈悲．百大名人」義賣活動將於514在世貿舉行，全數所得將捐贈予「財團法人心路社會福利基金會」。

【旅遊經 洪書瑱報導】

每一屆台北新藝術博覽會前夕，台北新藝術博覽會（Art Revolution Taipei）均會發出特別企劃「藝出慈悲． 百大名人」活動訊息，歷屆均受矚目，僅有去(2020)年因疫情之故無法進行「藝出慈悲 • 百大名人」，令許多喜愛藝術及慈善公益的民眾扼腕嘆息，今年將於5月14日於世貿一館回歸！今年同樣邀請各大名人以公益為出發，來創作藝術作品，堪稱藝術與慈善的完美結合，更受到名人及民眾熱烈響應，今年截至目前為止，名人作品已超過350幅以上，還在陸續增加中。

台北新藝術博覽會特別企劃的「藝出慈悲 • 百大名人」，歷屆均受到民眾熱烈響應！

百大名人作品 (政商界)

百大名人作品 (時尚生活界)

百大名人作品 (演藝界)

百大名人作品 (藝文教育界)

「藝出慈悲．百大名人」活動，是大會藝術總監李善單教授結合藝術與慈善公益的創舉，大會每年與不同的慈善團體合作，而且每年也會特邀各界翹楚創作17.5 x 14cm大小的藝術品並捐贈義賣，邀請對象涵蓋政商、演藝、時尚生活及藝文界名人，以彩繪、拼貼、攝影或複合媒材等，在畫布上盡情揮灑創意，並藉由各界名人創作作品義賣，而行社會關懷，更藉此推廣大眾對藝術收藏興趣。每件作品義賣金額新台幣1,000元，每人限購兩件，全部所得均捐贈成公益。

藝出慈悲百大名人_(左)財團法人心路社會福利基金會董事長馮碧華、(右)羽球運動員戴資穎

藝出慈悲百大名人_(左)新北市市長侯友宜、(右)台北市副市長蔡炳坤

藝出慈悲百大名人_(左)黃子佼、(中)陶晶瑩、(右)蔡康永

藝出慈悲百大名人_(左上)林心如、(右上)張鈞甯、(左下)A-lin（黃麗玲）、(右下)苗可麗

而每一年消息釋出，備受矚目莫過於有那些名人參與，今年參與的名人名單揭曉，包括：總統蔡英文、新北市市長侯友宜、屏東縣長潘孟安、駐奧地利代表處大使張小月、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、新光鋼鐵董事長粟明德、財團法人心路社會福利基金會董事長馮碧華、恆隆行董事長陳政鴻、舊振南食品董事長李雄慶、普羅藝術家樂團指揮廖嘉弘、羽球王子王子維、羽球運動員戴資穎、資深媒體人江中博、紅面棋王周俊勳、藝術家╱飛碟電台DJ黃子佼、蔡康永、陶晶瑩、林心如、張鈞甯、苗可麗、王彩樺、任家萱、A-lin（黃麗玲）、陳研希、孟耿如、安心亞、郭書瑤、柯佳嬿、賴雅妍、劉以豪、畢書盡等各界翹楚，目前已達三百多幅，還在陸續增加中。

「藝出慈悲．百大名人」義賣活動，將於5月14日早上11點30分在台北世貿一館於第十一屆台北新藝術博覽會中舉行，作品皆為匿名展出，唯有於現場認購之後，才會公布創作者。今年義賣的收入將全數捐贈給「財團法人心路社會福利基金會」，並由基金會派員駐守展場，收取義賣款項並開發收據，主辦單位並不經手義賣款項。數百位各界名人熱心做公益，用藝術創作來支持公益，今年也為智能障礙者鋪設一條充滿慈悲的道路，而民眾可以緣牽「有緣」的那位百大名人的創作作品，「藝」起做公益。

「財團法人心路社會福利基金會」以智能障礙、自閉症、唐氏症、腦性麻痺或其他伴隨有智能障礙之多重障礙者為服務對象，並提供全方位的服務、促進有機會的環境，期望智能及發展障礙者擁有美好的希望、尊嚴的生活與豐富的生命。

台北新藝術博覽會首創「以藝術家為核心」、「視藝博會本身即為龐大藝術品」的策展理念，打造出具指標性的藝術展會，連續10屆締造八成以上的藝術家成交率。今年邁入第十一屆，活動於5月14日至17日在台北世貿一館登場，主題為「圓•始終」，由大會藝術總監李善單嚴選，匯聚全球五大洲多元文化、60國330位藝術家的3,000件作品策畫十大展區，其中策展時下最夯的NFT加密藝術創作──N2021首屆NFT世界大師賽，台灣成為第一個以實體展出NFT加密藝術的藝博會！相關訊息可至活動官網查詢！

展覽資訊：

第十一屆台北新藝術博覽會Art Revolution Taipei 2021

貴賓之夜：2021. 5.13 19：00～22：00 （限VIP貴賓）

公眾展覽：2021. 5.14～5.17 11：30～19：30

展覽地點：台北世貿一館（台北市信義路五段五號）

「藝出慈悲．百大名人」慈善義賣

活動日期：2021. 5. 14 11：30～13：30(11：00開始發號碼牌)

圖片：新藝術博覽會提供

(中時新聞網)