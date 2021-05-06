衛福部長陳時中6日在立法院表示，台灣今年接到WHA邀請函的可能性比以往都大。（黃世麒攝）

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發文力挺台灣參加世界衛生大會（WHA），7大工業國集團（G7）外長也聯合聲明支持。衛福部長陳時中（6日）在立法院表示，現在世界各國力挺台灣加入WHO與WHA的聲音與力道，比以往任何時候都來的更強，台灣今年接到WHA邀請函的可能性比以往都大。

陳時中日前表示，我們以前常說「Taiwan can help，台灣願意幫忙」，今年大家也知道，漸漸體會到台灣的價值，很多國家都有這樣的呼聲，希望讓台灣進來，和大家一起努力合作，幫忙做一些事情。對於今年WHA的參與，他認為此次國際對台灣的聲量會提高，但會不會提案，則需要密切檢視可能性。

WHA的參與方式有2種，第1是WHO秘書長譚德塞直接發，第2是大會辯論表決。陳時中表示，譚德塞有邀請台灣的權利，不過以他的處境，可能會有點困難，我們還是要鼓勵他，做正確的事情。至於大會辯論表決，這部分的困難度可能會更高。

(中時 )