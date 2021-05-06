禮金包多少合理？一名網友分享，朋友和男友吵架，因為男友認為面子重要，想包12000元的結婚禮金給一位不熟的朋友，還想要女友幫忙出一半的錢，但女生認為根本沒必要打腫臉充胖子，因此不同意AA禮金，引發網友討論，不少人覺得禮金也可以AA制真的太奇葩了，不少人建議「誰的朋友就由誰來包」。

一名網友日前在PTT上發文表示，朋友與男友吵架後向他哭訴，指一位不是很熟的朋友要結婚了，男友認為面子很重要，因此禮金的金額必須要高於行情和交情，但女方卻認為，這只是一個不太熟的朋友，根本沒必要打腫臉充胖子。

原PO表示，男方希望可以包12000元的禮金，還想要女友幫忙負擔一半的金額，一人出6000元，但女生覺得沒必要，表明自己頂多幫忙貼個3000元，結果兩人卻因此吵架，認為對方不懂人情，但這樣強迫高於行情的禮金AA制合理嗎？

男友的奇葩AA制引起網友們討論，「這是三小AA制，太奇妙了，是我乾脆就不去你自己出」、「一邊打腫臉充胖子，一邊跟女友AA，這是找分母啊」、「要面子又要AA，我建議分手」、「禮金也要AA，我真的笑死」。

不少網友則認為「誰的朋友就誰出錢」，「誰的朋友誰出，如果攜伴的紅包太多，那就自己去」、「誰朋友誰包+1，前男友朋友婚禮禮金我也有出一半以上， 結果前男友跟別人結婚，回禮沒我的份，給您參考」、「誰的朋友誰包，你們又不一定結婚，他想當凱子就自己出12000」、「誰的朋友誰包+1，沒結婚為啥要合包？」

(中時新聞網)