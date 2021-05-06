臺北市勞動力重建運用處去年即與大葉高島屋百貨公司合作，推出視障按摩抒壓服務，北市勞動局長陳信瑜表示，今年搭配母親節活動，再次於8、9日連續2天舉辦「寵愛媽咪桑一下」按摩活動，給媽媽們滿滿正能量，且當日於全館消費不限金額的發票即享免費按摩1次。

陳信瑜表示，「寵愛媽咪桑一下」按摩活動，讓民眾逛街購物外，又可享受專業的視障按摩，用最溫暖的雙手，給媽媽們滿滿正能量，也一同為視障工作者加油。

陳信瑜說，活動期間，當日於全館消費不限金額的發票即享免費按摩1次，地點位於12樓貴賓服務中心旁，歡迎民眾闔家光臨共襄盛舉，寵愛媽咪一起做公益；勞動局也希望，藉此可吸引許多消費者到現場享受按摩師的專業服務，建立振興消費、創造就業的新協力雙贏模式。

陳信瑜指出，全權有一半以上的視障按摩師都在北市，去年的肺炎疫情重挫他們的生計，在今年景氣逐漸恢復後，在百貨公司裡辦理按摩活動，消費者、民眾可以抒壓保健、百貨業者客人回流、視障按摩師有工作機會，創造多重受益的效果。

因此，陳信瑜呼籲，各賣場或百貨公司，都可搭配店家活動提供視障按摩服務，回饋顧客並可以提升企業公益形象。

重建處表示，北市還有非常多的按摩院及按摩小站，都有充足的防疫作業，每人使用拋棄式床巾、按摩師全程配戴口罩、每次使用前後消毒按摩床(椅)，讓客人安心享受按摩服務，也歡迎市民朋友能多給視障按摩業者機會，支持他們的就業。

(工商 )