台灣面臨嚴重乾旱，玉山主峰線排雲山莊上方水源已乾凅，僅能抽取下方溪谷水源應急。玉山國家公園管理處副處長盧淑妃表示，抽水點距離山莊400公尺、高低落差約120公尺，全靠柴油發電機供電抽水，油料則靠人力背負上山，可說是「以油換水」，水源彌足珍貴。

玉山園區共有16座山屋，只有中央山脈以東的八通關越嶺道東段瓦拉米山屋、抱崖山屋、大分山屋蓄水桶儲水還算充沛。南二段的拉庫音溪山屋溪水充沛、塔芬谷山屋山澗水尚可，而南橫三山的庫哈諾辛山屋及八通關西線的樂樂山屋也還有5成左右蓄水量。

至於中央山脈北、西區及南二段的山屋蓄水桶均是無水狀況，包括馬博橫段的馬博拉斯山屋、馬利加南前山屋、馬布谷山屋，中央金礦、白洋金礦、塔芬尖山屋、轆轆谷山屋等。

以登山遊客所喜愛的玉山主群峰線中途重要休憩點排雲山莊為例，上方水源已乾凅，目前抽水點下探山莊下方楠梓仙溪溪谷，海拔落差約120公尺。盧淑妃表示，目前使用柴油發電機啟動抽水方式，打水到400公尺外的山莊蓄水桶，近半年來抽水頻度高於歷年紀錄。

玉管處說明，排雲山莊旱季從每年12月至翌年3月，若水情不佳就會抽取山下水源因應。去年從11月就開始就抽水，持續至今，以往抽水頻率每月大約10天，近半年來每個月抽24天，幾乎天天抽水才能滿足需求，水情相當吃緊。

玉管處呼籲山友自行提前因應及規畫合理的用水計劃，以確保登山安全，不要在水源、水池附近解決生理需求，汙染可能會變成災難。天乾物燥炊煮用火應小心謹慎以防星火燎原，造成山林火災及設施毀壞，請大家共同維護美好環境並協助節約用水。

(中時 )