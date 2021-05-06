美國生技公司莫德納今天表示，初期人體試驗資料顯示，施打第3劑疫苗，無論是莫德納現有疫苗或實驗中的升級版，都可提升對巴西和南非變種新型冠狀病毒的免疫能力。

莫德納（Moderna）表示，志願受試者在完整接種莫德納的兩劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，再接種一劑追加疫苗，也能增強對原始版病毒的抗體。

路透社報導，這些初期資料來自一項涵蓋40人的試驗，內容測試了莫德納的現有疫苗，以及專為南非變種病毒研發的升級版疫苗。莫德納同時也在研究合併施打升級版和現有版的效果。

研究顯示追加第3劑，不管是升級版還是現有版，都能增加對COVID-19變種病毒的抗體；若追加的是升級版，對南非變種病毒的效果比現有版更強。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在聲明中說：「這些新資料激勵了我們，讓我們對於追加疫苗策略具有保護力的想法更具信心。」

莫德納表示，受試者都很能適應這兩種追加疫苗，副作用與先前研究中志願者接種第2劑時的狀況類似。

原本一般認為，在南非和巴西發現的COVID-19變種病毒，能抵抗現有的各種疫苗。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1100506

(中央社)