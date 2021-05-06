5G及WiFi 6相關新應用激增，砷化鎵代工廠—宏捷科(8086)訂單滿手，各產品線均處於供不應求，宏捷科預估，營運可望一路走高至下半年，美系外資看好宏捷科業績成長趨勢，給予宏捷科「建議買進」評等，目標價194元。

各國加速進入5G商轉，5G時代來臨帶動5G手機換機潮、物聯網朝4G/5G移轉，推升4G/5G PA需求高成長，搭配WiFi 6應用日益普及，在客戶訂單湧入下，宏捷科各產品線均處於供不應求，業績也逐月攀高，宏捷科4月合併營收為3.74億元，月增0.8%，年增35%，再創104年12月以來新高，累計前4月合併營收為14.4億元，年成長32.09%。

就各產品來看，在5G物聯網方面，宏捷科美系客戶推出的5G low band整合晶片已投產；至於5G手機PA部分，美系客戶已在3月開始正式量產，並早已跨入IoT領域，物聯網的崛起即將成為宏捷科PA產品運用的第二隻腳，可望在未來幾年成為物聯網4G/5G的主要PA供應商。

由於產能嚴重供不應求，宏捷科積極提升產能，二廠第一期設備裝機順利，製程持續驗證中，預計第2季底設備月產能可達15000片，公司亦加緊下一階段擴充產能計畫，預估今年底月產能可達2萬片。

宏捷科第1季營業毛利為2.97億元，年成長12.93%，單季合併毛利率為27.9%，稅後盈餘為1.75億元，年成長10.76%，每股盈餘為0.89元。

宏捷科表示，目前訂單及需求都不是問題，各產品線均處於供不應求，由於下半年價格調漲，且新產能開始挹注，預估下半年出貨、營收及毛利均可望比上半年好。

美系外資指出，宏捷科今年以來營收呈現強勁成長力道，且第1季的毛利率優於預期，近期股價下跌只是反應市場情緒，不是基本面問題，我們認為，宏捷科與穩懋(3105)的差距正在縮小，給予宏捷科「建議買進」評等，目標價194元。

不過，儘管外資看好，宏捷科今天盤中股價未受激勵逆勢下挫。

(時報資訊)